Семейная пара умерла в одну ночь от коронавируса на Львовщине, - заммэра Львова Сличная

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На Львовщине от коронавируса в одну ночь умерли супруги из Жолковского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга сообщила заместитель городского головы по гуманитарным вопросам, руководитель городского штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции COVID-2019 Галина Сличная.

"Женщина находилась в первой городской клинической больнице имени Князя Льва. В субботу ей стало хуже. Когда тест подтвердил, что у нее коронавирус, ее перевели в инфекционную больницу", - рассказала Сличная.

Этой же ночью в этой же больнице умер и ее муж.

"Ему также было плохо и его госпитализировали в инфекционную больницу. Ему тоже сделали ПЦР-анализ. Но он умер еще до того, как пришли результаты анализов", - сказала она, добавив, что эти лица контактировали с больными коронавирусом.

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По данным начальника управления здравоохранения львовского горсовета Владимира Зуба, которые обнародовала пресс-служба городского совета, 58-летняя женщина находилась на аппарате ИВЛ. У пациентки имелись сопутствующие заболевания, онкология. У мужа была пневмония. В больницу он поступил с подозрением на COVID.