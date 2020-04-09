Семейная пара умерла в одну ночь от коронавируса на Львовщине, - заммэра Львова Сличная

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россия,коронавирус

На Львовщине от коронавируса в одну ночь умерли супруги из Жолковского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга сообщила заместитель городского головы по гуманитарным вопросам, руководитель городского штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции COVID-2019 Галина Сличная.

"Женщина находилась в первой городской клинической больнице имени Князя Льва. В субботу ей стало хуже. Когда тест подтвердил, что у нее коронавирус, ее перевели в инфекционную больницу", - рассказала Сличная.

Этой же ночью в этой же больнице умер и ее муж.

"Ему также было плохо и его госпитализировали в инфекционную больницу. Ему тоже сделали ПЦР-анализ. Но он умер еще до того, как пришли результаты анализов", - сказала она, добавив, что эти лица контактировали с больными коронавирусом.

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По данным начальника управления здравоохранения львовского горсовета Владимира Зуба, которые обнародовала пресс-служба городского совета, 58-летняя женщина находилась на аппарате ИВЛ. У пациентки имелись сопутствующие заболевания, онкология. У мужа была пневмония. В больницу он поступил с подозрением на COVID.

Коронавирус и карантин
карантин Львовщина смерть COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+27 oscar
Короче все ясно - в Украине тестируют посмертно.
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09.04.2020 15:49
+19 Владимир Д 93e0c8ca
Потому что до последнего тянут с тестированием и госпитализацией, у скорых и врачей якобы есть четкие инструкции по этому поводу, вот и результат, люди умирают, а тесты делают или перед самой смертью и ли после смерти. Семейная пара умерла в одну ночь от коронавируса на Львовщине, - заммэра Львова Сличная - Цензор.НЕТ 7918
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09.04.2020 15:49
+16 Лариса fb3d953c
Да, похоже что даны рекомендации тянуть. Так и в Киеве умер молодой человек 30 лет, которого 5 дней не брала скорая в больницу и он 5 дней не лечился из-за
этого, а потом было уже поздно. Умер от простой пневмонии. Творится что-то неладное в стране.
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09.04.2020 15:54
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