Правки разных нардепов к "антиКоломойскому" законопроекту имеют одинаковую структуру, оформление и шрифты: магия синхронизации, - нардеп "Голоса" Железняк. ДОКУМЕНТ

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Правки разных нардепов к "антиКоломойскому" законопроекту имеют одинаковую структуру, оформление и шрифты: магия синхронизации, - нардеп "Голоса" Железняк. ДОКУМЕНТ

Поправки народных депутатов к "антиКоломойскому" законопроекту имеют подобную структуру, оформление и даже шрифты.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы налогового комитета ВР Ярослав Железняк ("Голос"), передает Цензор.НЕТ.

"Как первый заместитель Комитета, официально обратился в Секретариат с просьбой предоставить мне правки коллег к законопроекту 2571-д (закон о банках). Хочу заранее изучить позицию и подготовиться к рассмотрению во втором чтении. И тут случайно обратил внимание на то, насколько похоже оформления поправок не только у разных коллег, но даже из разных фракций, которые подали наибольшее количество правок. Я конечно верю в то, что может быть совпадение, но так чтобы и оформления (оно не регламентируется) и шрифты и структура изложения ... магия синхронизации, не менее))) Как пруф добавляю скрин начала поправок от коллег. Для открытости нашей работы публикую 5 пакетов поправок (Поляков; Бондарь; Демченко; Черный; Дунда) по этой ссылке, думаю у всех желающих будет возможность их проанализировать самостоятельно", - рассказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правки к "антиКоломойскому" законопроекту до сих пор сводят в таблицу, компьютеры Рады не рассчитаны на такие объемы, - нардеп "Голоса" Железняк

"Вообще большинство поправок, по моему субъективному мнению, имеют сугубо технический характер, но обычно каждый депутат имеет право на них. Вот видно что правки готовились в том числе на первое апреля. Пока самая классная правка: заменить длинное название на простое - Закон Украины "Антиколомойський". Лично буду голосовать за эту правку "За", - добавил Железняк.

Правки разных нардепов к антиКоломойскому законопроекту имеют одинаковую структуру, оформление и шрифты: магия синхронизации, - нардеп Голоса Железняк 01
Правки разных нардепов к антиКоломойскому законопроекту имеют одинаковую структуру, оформление и шрифты: магия синхронизации, - нардеп Голоса Железняк 02
Правки разных нардепов к антиКоломойскому законопроекту имеют одинаковую структуру, оформление и шрифты: магия синхронизации, - нардеп Голоса Железняк 03
Правки разных нардепов к антиКоломойскому законопроекту имеют одинаковую структуру, оформление и шрифты: магия синхронизации, - нардеп Голоса Железняк 04

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Топ комментарии
+9 piligrim
один бешенный принтер)))
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09.04.2020 15:57
+9 Лариса fb3d953c
Вся магия заключается в том, что правки пишут люди Коломойского, а депутаты - это его куколки. Удивляет, что эти куколки работают на преступника, на которого в США выписан ордер на арест. Вот в чем загадка нашей власти.) Но сколько веревочке не виться..., а США - не лохи и они быстро справляются и не с такими продажными куколками.
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09.04.2020 16:05
+9 133133
а в нашей стране таких куколок выбирают президентами, шоб только не Порошенко.

Зачем ты его куколку выбрала президентом ?

И тот, кому ты ответила.
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09.04.2020 16:12
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