Не больше 10 человек, и все в масках, - Минкультуры опубликовало рекомендации по пасхальным богослужениям

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Министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало рекомендации относительно пасхальных богослужений в период карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.

Минкультуры просит священнослужителей максимально придерживаться официально введенных правительством Украины правил карантина.

"В храмах, в соответствии с утвержденными Правительством рекомендациями, не может находиться больше, чем 10 человек: священнослужителей, которые осуществляют священнодействие, и членов клира и причта, без которых это служение не может произойти", — сказано в сообщении.

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Всех присутствующих в храме просят надевать маски и соблюдать дистанцию друг от друга, исходя из того, что на одного человека должно приходиться не менее 5 квадратных метров храма.

Освящение пасок в Минкульте предлагают организовать в пекарнях или магазинах. В сельской местности священникам предлагается делать это отдельно в каждом дворе, при этом хозяева должны находиться в 1,5-2 метрах от священнослужителя.

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