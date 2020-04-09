Сети супермаркетов снизят торговую наценку на продукты либо полностью откажутся от нее, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий

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Сети супермаркетов снизят торговую наценку на продукты либо полностью откажутся от нее, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий

Во исполнение рекомендаций АМКУ крупнейшие торговые сети снижают наценку на продукты первой необходимости.

Об этом сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, информирует Цензор.НЕТ.

Так, снизить торговую наценку на продукты первой необходимости согласились сети NOVUS, "Ашан", METRO, "Сильпо", BILLA, "АТБ-Маркет", VARUS, "ЭКО маркет", "Велика Кишеня", "Велмарт". В то же время некоторые из перечисленных сетей вообще согласились убрать торговую наценку на товары.

"Речь идет об отдельных позициях по таким товарам как мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в частности гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца", - сообщил Хмельницкий.

Соответствующие рекомендации снизить торговую наценку АМКУ этим сетям супермаркетов 8 апреля в ответ на стремительное подорожание продуктов после введения карантина.

"Что касается расследования дела по признакам антиконкурентных согласованных действий по одновременному повышению цен на продукты первой необходимости в Киеве и области, то оно продолжается, проводится анализ полученной информации и уже есть определенные наработки", - добавил глава киевского отделения АМКУ.

В частности, Антимонопольный комитет опрашивает поставщиков продуктов (их около 40) о завышении цен. Результаты расследования планируют получить уже в мае 2020 года.

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Сети супермаркетов снизят торговую наценку на продукты либо полностью откажутся от нее, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий 01
Сети супермаркетов снизят торговую наценку на продукты либо полностью откажутся от нее, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий 02

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