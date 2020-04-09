Карантин может продлиться до осени, - и.о. главы Киевской ОГА Володин

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Карантин может продлиться до осени, - и.о. главы Киевской ОГА Володин

Если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса, карантин может продлиться до осени. На выходных в Киевской области могут максимально ограничить передвижение людей.

Об этом заявил на брифинге и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ.

"Соблюдение строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил - лучшая профилактика заболевания коронавирусом. Также напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете - то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени", - сказал Володин.

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На данный момент в Киевской области подтверждено 133 случая коронавируса. Еще 335 заболевших COVID-19 в Киеве.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что об ослаблении карантина можно говорить не раньше мая, ограничительные меры будут продлены после 24 апреля.

При этом заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко допускает ослабление карантина после 24 апреля.

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Коронавирус и карантин
карантин Киевская область COVID-19 коронавирус Володин Василий
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Топ комментарии
+11 Дмитрий Ч
Вообще долбоебы. На что люди жить будут и чем платить за комуналку.
Зе-придурки таки хотят устроить дефолт прикрываясь вирусом
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09.04.2020 16:50
+9 Калибан
Яка курва замість дезинфекту розпилила над ОГА наркоту?!
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09.04.2020 16:57
+8 Андрей Жуков b738201d
ВЫ ТАМ УПАЛИ С ПАЛЬМЫ?
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09.04.2020 16:48
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