На выходных могут ввести комендантский час в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, - Марцинкив

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На выходных могут ввести комендантский час в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, - Марцинкив

Кабинет министров рассматривает возможность введения в отдельных регионах комендантского часа на выходных.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по итогам совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Он рассказал, что мэрам сообщили о решении продлить карантин до начала мая. "Какое это число, не уточнили. Но сказал премьер-министр, что карантин будет продлен", - сообщил мэр.

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"Также проинформировали, что в трех областях - Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская - вводятся чрезвычайные меры на выходные дни, чтобы разорвать цепь заражения. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа. Так сказали на этом совещании с премьер-министром. Детали, очевидно, будем знать завтра", - сказал Марцинкив.

Коронавирус и карантин
Ивано-Франковск карантин комендантский час Марцинкив COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Vit But
Кабмин выяснил, что вирус гораздо более заразен после 20-00, поэтому комендантский час вводится, чтобы спасти наших людей...))
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09.04.2020 16:59
+4 Nikolay Bilyi
Рассматривается возможность введения на выходных комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, - Марцинкив - Цензор.НЕТ 7855 Рассматривается возможность введения на выходных комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, - Марцинкив - Цензор.НЕТ 7855 Рассматривается возможность введения на выходных комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, - Марцинкив - Цензор.НЕТ 7855 А львовскую то за что? Она за ослов не голосовала!
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09.04.2020 16:55
+4 Вольф Ларсен
Вот, за это самое. Рассматривается возможность введения на выходных комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, - Марцинкив - Цензор.НЕТ 2437
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09.04.2020 16:57
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