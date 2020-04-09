Рада и ГУД получили 5 тыс. коронавирус-тестов из китайского груза. Официально эту информацию отрицают, - СМИ

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тест,медицина,геращенко

Государственному управлению делами и Верховной Раде выделили 5 тысяч экспресс-тестов на коронавирус из китайского груза, доставленного 23 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на полученные от источников материалы, в которых указано, как распределялась посылка из Китая.

Согласно документу, 23 марта в Украину из КНР прибыло более 144 тыс. экспресс-тестов. Большинство из них распределили по областям - в среднем по 5 тыс. 800 на один регион.

При этом почти такое же количество медицинских изделий, выделяемых на одну область, получили ГУД и парламент. В материалах говорится, что экспресс-тесты должны были отправить на склад государственного предприятия "Укрвакцина" в Обухове Киевской области.

Рада и ГУД получили 5 тыс. коронавирус-тестов из китайского груза. Официально эту информацию отрицают, - СМИ 01

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Директор данного ГП Станислав Трут в комментарии изданию сначала пообещал узнать, получало ли ГУД тесты, но через время заявил: "Говорим вам официально, что экспресс-тестов "Укрвакцина" никогда не получала".

"И, конечно, мы их (Государственному управлению делами. - Ред.) никогда не передавали", - сказал Трут и оборвал разговор.

В ответах на запросы журналистов ГУД и Аппарат Верховной Рады не подтвердили получение китайских тестов.

Рада и ГУД получили 5 тыс. коронавирус-тестов из китайского груза. Официально эту информацию отрицают, - СМИ 02Рада и ГУД получили 5 тыс. коронавирус-тестов из китайского груза. Официально эту информацию отрицают, - СМИ 03

Коронавирус и карантин
ВР ДУСя карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+4 Anatoliy A 006b9dda
Вы не мародеры,вы КРЫСЫ-МАРОДЕРЫ
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09.04.2020 17:24
+2 Eques Patriam
Слуги.
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09.04.2020 17:24
+2 октавий октавий
правильно, это и депутатов и депутуток проверять нужно, их любовниц и любовников с семьями
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09.04.2020 17:25
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