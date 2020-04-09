Рада и ГУД получили 5 тыс. коронавирус-тестов из китайского груза. Официально эту информацию отрицают, - СМИ

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Государственному управлению делами и Верховной Раде выделили 5 тысяч экспресс-тестов на коронавирус из китайского груза, доставленного 23 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на полученные от источников материалы, в которых указано, как распределялась посылка из Китая.



Согласно документу, 23 марта в Украину из КНР прибыло более 144 тыс. экспресс-тестов. Большинство из них распределили по областям - в среднем по 5 тыс. 800 на один регион.



При этом почти такое же количество медицинских изделий, выделяемых на одну область, получили ГУД и парламент. В материалах говорится, что экспресс-тесты должны были отправить на склад государственного предприятия "Укрвакцина" в Обухове Киевской области.

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Директор данного ГП Станислав Трут в комментарии изданию сначала пообещал узнать, получало ли ГУД тесты, но через время заявил: "Говорим вам официально, что экспресс-тестов "Укрвакцина" никогда не получала".



"И, конечно, мы их (Государственному управлению делами. - Ред.) никогда не передавали", - сказал Трут и оборвал разговор.



В ответах на запросы журналистов ГУД и Аппарат Верховной Рады не подтвердили получение китайских тестов.