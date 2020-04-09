Меркель заявила, что видит "проблеск надежды" в ситуации с коронавирусом в Германии

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меркель

Немецкий канцлер Ангела Меркель в ситуации с коронавирусом в Германии увидела "проблеск надежды".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на видеоконференции руководителей фракции правящего блока ХДС/ХСС, передает DW.

Как заявила Меркель, карантинные меры в Германии начали приводить к сглаживанию кривой роста числа зараженных, в связи с чем появился "проблеск надежды". Она также подчеркнула, что немецкому правительству пока удается не допустить перегрузки системы здравоохранения.

Положительную динамику подтвердил и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

"Рост числа новых зарегистрированных случаев инфицирования смягчается, мы видим, что он - линейный скорее, чем динамический, экспоненциальный, свидетелями чего мы были в середине марта", - отметил он.

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Борьба с коронавирусом
Меркель COVID-19
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Топ комментарии
+5 Andrey Dark
- Это правда, что у нас лечат от одного, а умирают совсем от другого?
- Нет! У нас от чего лечат, от того и умирают.
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09.04.2020 17:31
+4 оззи
еще один.
- куда вы меня везете?
- в морг.
- но я жив!
- доктор сказал в морг, значит в морг.
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09.04.2020 17:37
+3 Fjall_Raven
повезло ей, шо хуйло своих военных вирусологов в помощники не наприсылал "безвозмездно" ))
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09.04.2020 17:44
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