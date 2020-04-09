За день психологи бесплатно проконсультировали онлайн более 10 тысяч киевлян

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поддержка,психолог

В первый день работы виртуальной платформы эмоциональной поддержки киевлян ее услугами воспользовались более 10 000 жителей столицы.

Об этом "Укринформу" сообщили в Образовательном хабе города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый киевлянин имеет возможность ежедневно и совершенно бесплатно получать индивидуальные онлайн-консультации от высококвалифицированных тренеров-практиков по эмоциональному интеллекту образовательного хаба города Киева, которые позволят сохранить и укрепить положительное эмоциональное и психологическое состояние людей в течение всего времени действия карантина", — отметил директор КНП "Образовательное агентство города Киева" департамента образования и науки Бадри Лолашвили.

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Кроме помощи психолога, на платформе доступно обучение онлайн, онлайн занятия спортом, посещение спектаклей и музеев. В течение всего времени карантина на платформу обещают добавлять новые услуги.

Виртуальную платформу эмоциональной поддержки киевлян запустили в среду, 8 марта. По словам мэра Киева Виталия Кличко, с жителями столицы почти круглосуточно общаются 20 специалистов.

Воспользоваться услугами платформы можно по этому адресу.

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Топ комментарии
+7 Ali Hasan
Давайте будемо онлайн їсти і пити!
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09.04.2020 17:41
+2 Fjall_Raven
это ж скоко надо живых психологов на одних киевлян? и сколько времени занимает тогда одна "консультация"? вероятно, паралельно с ботами-диагностами, запустили в работу ещё и ботов-психологов ))
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09.04.2020 17:41
+2 wake up-UA
Щось мало віриться в таку статистику... За день психологи бесплатно проконсультировали онлайн более 10 тысяч киевлян - Цензор.НЕТ 403
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09.04.2020 17:48
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