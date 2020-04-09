Теплая погода не остановит коронавирус, - доклад Академии наук США

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вирус,коронавирус,covid-19

Американские ученые считают, что с приходом тепла темпы распространения коронавируса вряд ли замедлятся.

Об этом идет речь в письме членов Национальной академии наук США от 7 апреля, направленном в Белый дом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

В письме ученые отмечают, что пока поступает противоречивая информация о влиянии погоды на коронавирус SARS-CoV-2.

"Существуют свидетельства, что SARS-CoV-2 не так эффективно передается при более высокой температуре и влажности окружающей среды; однако, учитывая низкий глобальный иммунитет, это снижение эффективности передачи [при теплой погоде] не может привести к значительному сокращению темпов распространения болезни без принятия основных мер в области общественного здравоохранения", - сказано в письме.

Ученые отметили, что в странах с достаточно высокой температурой воздуха, например, в Иране или Австралии, наблюдается быстрое распространение вируса, поэтому не надо рассчитывать, что теплая погода в других странах будет способствовать замедлению темпов передачи SARS-CoV-2.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что c наступлением тепла вирус отступит.

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Коронавирус и карантин
карантин США COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+16 SergTranscarpathian
Тепер тебе вкусив вірусолог із сусідньої палати і ти набув новий фах?
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09.04.2020 17:51
+7 Igor L
Має значення не теплота, а інтенсивність сонячної радіації, яка вбиває вірус. Збільшення кількості сонячних днів з високою інтенсивністю сонячної радіації, при мінімальному озоновому шарі дозволить зменшити кількість вірусу в повітрі на вулиці.
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09.04.2020 17:47
+5 RustIck
зти "ученые" сами ни хрена не знают, а только гадают!
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09.04.2020 17:47
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