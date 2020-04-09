Теплая погода не остановит коронавирус, - доклад Академии наук США

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Американские ученые считают, что с приходом тепла темпы распространения коронавируса вряд ли замедлятся.

Об этом идет речь в письме членов Национальной академии наук США от 7 апреля, направленном в Белый дом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.



В письме ученые отмечают, что пока поступает противоречивая информация о влиянии погоды на коронавирус SARS-CoV-2.



"Существуют свидетельства, что SARS-CoV-2 не так эффективно передается при более высокой температуре и влажности окружающей среды; однако, учитывая низкий глобальный иммунитет, это снижение эффективности передачи [при теплой погоде] не может привести к значительному сокращению темпов распространения болезни без принятия основных мер в области общественного здравоохранения", - сказано в письме.



Ученые отметили, что в странах с достаточно высокой температурой воздуха, например, в Иране или Австралии, наблюдается быстрое распространение вируса, поэтому не надо рассчитывать, что теплая погода в других странах будет способствовать замедлению темпов передачи SARS-CoV-2.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что c наступлением тепла вирус отступит.

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