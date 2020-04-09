Окружной админсуд Киева получил уже 11 исков к Кабмину из-за введения карантина

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суд,арест

В течение четырех дней Окружной административный суд Киева получил 11 исков по обжалованию постановления Кабинета министров о введении ограничений во время карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

В сообщении отмечается: "В период с 6 по 9 апреля 2020 года канцелярией суда зарегистрировано 11 исков к КМУ, предметом обжалования в которых есть положения постановления КМУ от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS -CoV-2".

В частности, истцы просят суд признать противоправными как отдельные пункты указанного постановления о запрете регулярных перевозок, посещение парков, скверов, работы общепита и т.д., так и целиком все постановление.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по указанным искам".

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Коронавирус и карантин
иск Кабмин карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Ревизор
К тебе домой можно свозить больных. Места хватит?
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09.04.2020 18:37
+1 Калибан
Толи ещё будет !!! (с)
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09.04.2020 18:21
+1 мурчик f9673f04
Молодцы если бы узнать кто,я б тоже подписался
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09.04.2020 18:22
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