При карантине 3-4 месяца экономике точно гайки, - глава экономического комитета Рады, депутат СН Наталуха

1999

Украина не может позволить себе "циклический карантин", при котором ограничения то вводят, то ослабляют, и это продолжается в течение нескольких месяцев.

Об этом в интервью "Экономической правде" заявил глава экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Наталуха, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Наталухи, Украина сейчас пытается воплотить два сценария борьбы с коронавирусом — попытку снизить пик заболеваемости, чтобы система здравоохранения выдержала нагрузки, и циклический карантин.

"Карантин, который открылся - закрылся, открылся - закрылся. Фактически последние два сценария у нас происходят сейчас. Они продолжаются по меньшей мере от 2 до 12 месяцев", — пояснил Наталуха.

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"Сейчас есть много спекуляций над понятием "умный карантин". Это точечный карантин, с мерами типа "А давайте изолируем людей в возрасте 60+, онкобольных, диабетиков и других лиц с хроническими заболеваниями наиболее уязвимых перед вирусом", — добавил он.

Депутат считает, что подобные решение трудно воплотить на практике.

"По моему мнению все должны закрываться на одинаковое количество времени, и тогда у нас не возникает дебатов на тему, почему "Эпицентр" работает, а продуктовые рынки в селах или райцентрах не работают? ... В противном случае мы тогда говорим о том, что выходим на циклический карантин продолжительностью 3-4 месяца. И тут у меня вопрос: способны ли мы в таких условиях 3-4 месяца существовать экономически? Я считаю, что не способны. При таком сценарии экономике точно гайки. Если 1 месяц еще можно выдержать, конечно с прогнозируемыми потерями, то бесконечный карантин мы не осилим", — сказал он.

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Наталуха выступает за введение жесткого карантина и полное ограничение деловой активности на 4 недели.

В среду, 8 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что об ослаблении карантина можно говорить не раньше мая, ограничительные меры будут продлены после 24 апреля.

При этом заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко допускает ослабление карантина после 24 апреля.

И.о. главы Киевской ОГА Василий Володин считает, что карантин может продлиться до осени. По его словам, это может произойти, если люди не будут придерживаться ограничений и сидеть дома.

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