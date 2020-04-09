Тысячи учителей и родителей на пятидневной онлайн-конференции обсудят вопросы домашнего обучения на длительном карантине

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Несколько тысяч учителей и родителей примут участие в пятидневной онлайн-конференции, с 13 до 17 апреля, чтобы обсудить насущные вопросы, возникшие в связи с беспрецедентно длительным карантином и переходом на домашнее обучение на неопределенный период.

Как сообщает Цензор.НЕТ, марафон получил название "Антикризисный национальный онлайн-EdCamp 2020: Держи пять, образование!"

Как школьникам не потерять образовательный ритм во время карантина? Почему учителям трудно дается дистанционное образование? Как родителям на карантине одновременно работать и создавать условия для обучения детей? Что поможет сохранить физическое и психическое здоровье во время пандемии?



"Антикризисный национальный онлайн-EdCamp 2020: Держи пять, образование!" имеет целью консолидировать усилия педагогов, родителей и органов власти. Инициирует и организует марафон крупнейшее в стране учительское сообщество EdCamp Ukraine, которое насчитывает уже более 25 тыс. Участников и стимулирует реформу образования. Ключевые выступления на конференции будут от представителей МОН и других органов власти, украинского и иностранного экспертных кругов - в том числе, представителей и представительниц практически всех авторитетных педагогических и родительских сообществ.

Регистрация продолжается до 12:00 10 апреля, участие бесплатное и на этот раз без конкурсного отбора.





Кроме образования, на онлайн-марафоне обсудят, как объединить учительскую и родительскую сообщества для помощи украинским медикам, и предложат конкретные полезные действия.

Конференция организуется совместно с Министерством образования и науки, ведущими родительскими и образовательными организациями, при участии представителей комитета по вопросам образования, науки и инноваций в Верховной Раде Украины и при магистральной поддержке Фонда народонаселения ООН в Украине.