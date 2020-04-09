1 украинский воин погиб, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ, в т.ч. из минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС

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9 апреля наемники РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них 5 - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 82 мм, ПТРК, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ.

По защитникам Павлополя враг выпустил 5 мин калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Водяного противник дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм - четыре мины, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции у Красногоровки и Новомихайловки оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Вблизи Богдановка противник применил против украинских защитников стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ пять раз нарушили установленный режим "Тишина".

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Из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем враг течение дня обстрелял наши опорные пункты вблизи Хутора Вильный и дважды - у Орехова. Рядом с Новгородским оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс. В районе Крымского российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов сегодня погиб один украинский военнослужащий.

На каждый обстрел со стороны российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открывали прицельный огонь по их опорных пунктам и ​​решительно пресекали враждебную активность. Потери противника уточняются.

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