Кабмин не планирует досрочно прекращать карантин, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном Фейсбуке Минздрава.
В сообщении отмечается: "Минздрав информирует:
Согласно статистике, карантинные мероприятия замедляют распространение гриппа и коронавирусной болезни.
В Украине не такая стремительная динамика заболевания COVID-19, как в других странах. Однако, вспышка там началась на месяц раньше, поэтому расслабляться еще рано.
Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома.
К этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры".
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Статья 43. Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно избирает или на который свободно соглашается.