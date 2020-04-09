Кабмин не планирует досрочно прекращать карантин, - Минздрав

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минздрав

Министерство здравоохранения Украины заявляет о том, что досрочного завершения карантина не будет.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном Фейсбуке Минздрава. 

В сообщении отмечается: "Минздрав информирует:

Согласно статистике, карантинные мероприятия замедляют распространение гриппа и коронавирусной болезни.

В Украине не такая стремительная динамика заболевания COVID-19, как в других странах. Однако, вспышка там началась на месяц раньше, поэтому расслабляться еще рано.

Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома.

К этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры".

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Коронавирус и карантин
карантин Минздрав COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Zelya Vsyo
Кабмин не планирует досрочно прекращать карантин, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8818
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09.04.2020 18:49
+5 Игорь Емец
Кабмин не планирует досрочно прекращать карантин, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2844
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09.04.2020 18:46
+2 Александро
Не законным карантином власти сознательно нарушают Конституцию.
Статья 43. Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно избирает или на который свободно соглашается.
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09.04.2020 18:54
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