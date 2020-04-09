Два человека умерли от COVID-19 на Кировоградщине, - ОГА

2095

В Кировоградской области зафиксированы еще два летальных случая COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, информирует Цензор.НЕТ.

"Умер 72-летний мужчина, который длительное время находился в Центральной городской больнице в Кропивницком с болезнью сердца и был инфицирован коронавирусом. Также в частной клинике от полиорганной недостаточности умерла 54-летняя женщина. Посмертные результаты ПЦР-тестирования подтвердили ее инфицирование COVID-19", - написал чиновник

Глава ОГА отметил, что среди инфицированных COVID-19 есть 28 медиков и 1 сотрудница аптеки: 6 медработников из Кировоградской областной больницы; 20 медработников из Областного клинического госпиталя ветеранов войны; 1 медработник из частной клиники; 1 медработник онкодиспансера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество больных коронавирусом на Кировоградщине увеличилось до 54 человек, среди них 21 медик, - ОГА

Всего сейчас в Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 82 случая заболевания коронавирусом, из которых 4 летальных. 50 человек находятся на госпитализации. Среди них: в среднем состоянии тяжести – 39 жителей, в тяжелом состоянии – 7, в состоянии ближе к удовлетворительному - 4.