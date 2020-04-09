Порошенко договаривается со всемирной фармкомпанией "Ля Рош" о поставке в Украину тестов и передовых медикаментов, - пресс-служба

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Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко обсудил по телефону с главой всемирной фармацевтической компании "Ля Рош" Северином Шваном вопросы противодействия коронавирусу в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности"

В сообщении отмечается: "Стороны обсудили возможности получения комплектов тестов для диагностирования заболевания коронавирус, передовых медикаментов, прежде всего для особо тяжелых случаев, и средств для украинских больниц, необходимых для успешного противодействия вируса.

Лидер "Европейской Солидарности" сообщил о мерах, принимаемых в Украине для борьбы с эпидемией.

Северин Шван высоко оценил благотворительную деятельность лично Петра Порошенко и политической партии "Европейская Солидарность" по обеспечению украинских медицинских учреждений необходимыми средствами, оборудованием, медикаментами и международным опытом для эффективного противодействия распространению коронавируса в Украине.

Петр Порошенко и Северин Шван договорились о поддержке дальнейших контактов и соответствующую координацию".

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