Порошенко договаривается со всемирной фармкомпанией "Ля Рош" о поставке в Украину тестов и передовых медикаментов, - пресс-служба

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Порошенко договаривается со всемирной фармкомпанией "Ля Рош" о поставке в Украину тестов и передовых медикаментов, - пресс-служба

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко обсудил по телефону с главой всемирной фармацевтической компании "Ля Рош" Северином Шваном вопросы противодействия коронавирусу в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности" 

В сообщении отмечается: "Стороны обсудили возможности получения комплектов тестов для диагностирования заболевания коронавирус, передовых медикаментов, прежде всего для особо тяжелых случаев, и средств для украинских больниц, необходимых для успешного противодействия вируса.

Лидер "Европейской Солидарности" сообщил о мерах, принимаемых в Украине для борьбы с эпидемией.

Северин Шван высоко оценил благотворительную деятельность лично Петра Порошенко и политической партии "Европейская Солидарность" по обеспечению украинских медицинских учреждений необходимыми средствами, оборудованием, медикаментами и международным опытом для эффективного противодействия распространению коронавируса в Украине.

Петр Порошенко и Северин Шван договорились о поддержке дальнейших контактов и соответствующую координацию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первая партия защитных костюмов для медиков, закупленных Фондом Порошенко, поступила в больницы ряда областей и города Киева

Коронавирус и карантин
карантин Порошенко фармрынок COVID-19 коронавирус фармацевтика
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Топ комментарии
+53 SANDY
будеш сміятися, але кажуть, що при Пороху, навіть, Зєльонському жилося краще Порошенко договаривается со всемирной фармкомпанией "Ля Рош" о поставке в Украину тестов и передовых медикаментов, - пресс-служба "ЕС" - Цензор.НЕТ 9110
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09.04.2020 19:08
+27 SANDY
горді зебіли повинні відмовитися від того, щоб їх тестували тестами компанії Ля Рош
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09.04.2020 19:09
+24 Прощай немытая раССея
Порошенко договаривается со всемирной фармкомпанией "Ля Рош" о поставке в Украину тестов и передовых медикаментов, - пресс-служба "ЕС" - Цензор.НЕТ 9085
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09.04.2020 19:09
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