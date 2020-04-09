Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции Клименко

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Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко надеется, что празднование Пасхи в условиях карантина в стране пройдет в атмосфере взаимопонимания и уважения друг друга: со службами в храмах, но без скопления людей и инцидентов.

Как переждает Цензор.НЕТ, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" Клименко рассказал, что руководители МВД встречались с представителями Всеукраинского совета церквей для поиска оптимального подхода к празднованию.

"И полиция, и МВД исходили из того, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводятся, на богослужении находится не более 10 человек. Священнику, который проводит службу - только ему одному - можно быть без маски, поскольку традиция и ритуалы требует этого", - рассказал глава Нацполиции.

По его словам, после службы в церковь могут заходить два человека - если храм большой, и один человек - если церковь маленькая.\

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Глава Нацполиции отметил, что полиция диалога и участковые инспекторы полиции будут находиться возле церквей, обеспечивая правопорядок, а сами священники в церкви будут контролировать количество прихожан в помещении. "Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять",- заверил руководитель Нацполиции.

Клименко рассказал, что 19 апреля 100% полицейских превенции выйдут на улицу, потому что церквей и приходов очень много, и важно не допустить конфликтных ситуаций между гражданами, недоразумений граждан с полицией.

"Если будут грубые нарушения закона – будем реагировать согласно нашим полномочиям", - сообщил он.

"Надеюсь, нам всем хватит терпения и выдержки, чтобы не омрачать праздничные дни инцидентами", - резюмировал Клименко.

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