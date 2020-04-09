Внеочередное заседание ВР состоится в понедельник в 12:00, на повестке дня - изменения в госбюджет, - "слуга народа" Качура

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Депутаты Верховной Рады договорились о том что внеочередное заседание парламента состоится в понедельник, 13 апреля, в 12:00.

Об этом народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Предварительно мы с коллегами договорились, что заседание Верховной Рады состоится в понедельник в 12:00", — сказал Качура.

Депутат заявил, что, помимо законопроекта об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, на внеочередном заседании парламента необходимо утвердить программу деятельности правительства, а также отклонить 13 постановлений об отмене законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

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"Мы выносим на голосование в понедельник, насколько мне известно, только один закон — "Об изменениях о государственном бюджете", — добавил Качура.