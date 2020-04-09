В полиции готовятся противостоять мародерству, - Клименко

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Правоохранители готовятся противостоять возможным фактам мародерства. Для этого торговые точки усиливают технически.

Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос о том, имели ли место факты мародерства в Украине, Клименко сказал: "Еще нет. Но, честно говоря, мы готовы к любому развитию ситуации".

По его словам, полиция охраны сейчас проводит активную работу в первую очередь с руководителями торговых сетей, чтобы не допустить фактов мародерства.

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"Мы технически усиливаем торговые точки и при этом понимаем, какие силы и средства необходимо будет задействовать, чтобы своевременно и эффективно реагировать на такие вызовы", - пояснил глава Нацполиции.

Также, по его словам, полиция отслеживает ситуацию в криминальной среде, а также те категории людей, у которых спустя некоторое время не будет средств к существованию.

"То есть, речь идет о комплексной работе полиции как криминального, так и превентивного направления. Пока изучаем ситуацию, точечно реагируем, оперативно отрабатываем криминальный мир", - резюмировал Клименко.

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