В полиции готовятся противостоять мародерству, - Клименко

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В полиции готовятся противостоять мародерству, - Клименко

Правоохранители готовятся противостоять возможным фактам мародерства. Для этого торговые точки усиливают технически.

Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос о том, имели ли место факты мародерства в Украине, Клименко сказал: "Еще нет. Но, честно говоря, мы готовы к любому развитию ситуации".

По его словам, полиция охраны сейчас проводит активную работу в первую очередь с руководителями торговых сетей, чтобы не допустить фактов мародерства.

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"Мы технически усиливаем торговые точки и при этом понимаем, какие силы и средства необходимо будет задействовать, чтобы своевременно и эффективно реагировать на такие вызовы", - пояснил глава Нацполиции.

Также, по его словам, полиция отслеживает ситуацию в криминальной среде, а также те категории людей, у которых спустя некоторое время не будет средств к существованию.

"То есть, речь идет о комплексной работе полиции как криминального, так и превентивного направления. Пока изучаем ситуацию, точечно реагируем, оперативно отрабатываем криминальный мир", - резюмировал Клименко.

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Силовики
мародерство Нацполиция правоохранительные органы Клименко Игорь
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Топ комментарии
+45 133133
Зато честно )))
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09.04.2020 19:29
+43 Irada
И заголовок отвечает сути сотрудников. В полиции готовятся к мародерству, - Клименко - Цензор.НЕТ 7997
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09.04.2020 19:30
+33 ingrid
Заголовок - это пять.....🤣🤣🤣
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09.04.2020 19:30
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