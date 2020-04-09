Страны ОПЕК+ достигли соглашения для восстановления цен на нефть - добычу сократят на 10 млн баррелей в сутки

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Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ на видеоконференции в четверг согласилась сократить добычу на 10 миллионов баррелей в день. РФ также согласилась на значительные сокращения добычи нефти.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Bloomberg.

"Главные производители нефти согласились сократить объем производства, поскольку члены коалиции ОПЕК+ преодолели разногласия с целью восстановить рынок после воздействия пандемии", - говорится в сообщении.

Соглашение государств ОПЕК+ и более широкой группы стран, которая включала бы США, имеет решающее значение для восстановления цен на нефть, которые достигли 18-летнего минимума. Не только нефтяные компании, но и целые нефтезависимые экономики требуют восстановления цен на рынке, чтобы сбалансировать свои бюджеты.

В пятницу президент США Дональд Трамп может дать ответ относительно присоединения США к соглашению ОПЕК+.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экспортная цена на российскую нефть стала отрицательной

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Топ комментарии
+17 Andrey Shevchenko f5154a7a
недолго к сожалению
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09.04.2020 20:07
+17 Шимус
Россия согласилась снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки Напомню, еще 6 марта, когда РФ устроила демарш и вышла из сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия требовала от Москвы снизить добычу всего на 0,3 млн баррелей

- США вне сделки Ну, как вам, пабедители?
Страны ОПЕК+ достигли соглашения для восстановления цен на нефть - добычу сократят на 10 млн баррелей в сутки - Цензор.НЕТ 5884
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09.04.2020 20:14
+16 alex alex 87f7adf1
хуйлу это не поможет,вроде на -1.6 миллиона в день нагнули козломордию
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09.04.2020 20:10
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