Побывавший в российском плену МБАК "Никополь" после ремонта спущен на воду в Николаеве, - Укроборонпром. ФОТО

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9 апреля на государственном предприятии "Николаевский судостроительный завод", входящем в состав ГК "Укоборонопром" после завершения ремонта спустили на воду малые бронированные артиллерийские катера (МБАК) "Вышгород" и "Никополь".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Ремонтные работы на "Вышгороде" были закончены даже раньше запланированного, а на катере "Никополь" они на финальной стадии, оба катера спустили на воду одновременно", - сообщил директор завода Валерий Калашников.

На обоих катерах отремонтирована наружная обшивка подводной части, винто-рулевые комплексы, протекторная защита, донно-бортовая арматура, судовые системы и оборудование, выполнена покраска.

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На МБАК "Никополь" продолжается восстановление электросистем и электрооборудования, работы будут завершены до конца месяца, сообщили на предприятии. МБАК "Вышгород" уйдет с акватории завода в ближайшее время.

Напомним, МБАК "Никополь" был захвачен россиянами в районе Керченского пролива во время похода из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года. Через год, в ноябре 2019 года, Россия вернула Украине "Никополь", вместе с другим бронированным катером и рейдовым буксиром.

МБАК "Никополь" вместе с однотипным катером "Вышгород" зашли на ремонт на Николаевский судостроительный завод в конце февраля 2020 г.

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