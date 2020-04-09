В правительстве около 60% персонала перешли на удаленный режим работы - министр Кабмина Немчинов

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В секретариате Кабмина и в министерствах около 60% персонала перешли на удаленный режим работы в связи с карантином.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире hromadske заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"В секретариате Кабинета министров Украины 60% персонала уже несколько недель работают в удаленном режиме. Это люди, которые обеспечивают аналитическую работу, обеспечивают работу, которая не требует непосредственного присутствия на рабочем месте в течение целого дня. Это люди, которые находятся в зоне риска (инфицирования коронавируса - ред.)", - сказал он.

Министр отметил, что секретариат "справляется" тем штатом, который остался на рабочих местах.

"Насколько я понимаю, в министерствах и других центральных органах исполнительной власти плюс-минус одинаковая ситуация", - добавил Немчинов.

Он также рассказал, что в нынешних условиях правительство работает в режиме "селектор по селектором", то есть большое количество селекторных совещаний вместо непосредственных встреч.

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