Рядом с арсеналом боеприпасов в Калиновке на Виннитчине ликвидирован пожар, - Генштаб. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.
В сообщении отмечается: "8 апреля в 15.30 военнослужащими на территории Государственного предприятия Калиновское лесничество, примерно в 700 м от территории военной части, где хранятся боеприпасы, было обнаружен очаг пожара.
К тушению немедленно привлекли три пожарных расчета на пожарных автомобилях и инженерную машину разграждения ИМР2.
Благодаря оперативным и умелым действиям сил и средств пожарно-спасательного подразделения воинской части А1119 огонь был быстро потушен и недопущено проникновения огня на техническую территорию хранения боеприпасов.
Военные пожарные неоднократно проявляли смелость, мужество и героизм при тушении пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий как на военных, так и на гражданских объектах".