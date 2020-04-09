Призываем разрешить работу строительных магазинов, - федерация работодателей обратилась к премьеру Шмыгалю

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Федерации работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с вопросом почему Кабмин отказался разрешить в карантин работу магазинов строительных материалов о чем было ранее анонсировано в фейсбуке премьера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ФРУ.

В сообщении отмечается: "Уважаемый Денис Анатольевич! Вчера, когда мы увидели ваше сообщение и инфографику на Фейсбуке о расширении перечня объектов, которые могут работать во время карантина, восприняли как добрый знак поддержки отечественной экономики и сохранения рабочих мест включения в этот перечень, в частности, предприятий торговли строительными материалами.

Именно с такой инициативой мы недавно к Вам обращались. Поэтому с большой благодарностью восприняли Вашу вчерашнюю информацию и даже подготовили письмо благодарности за глубокое понимание экономических процессов и готовность действовать на благо экономики страны и украинцам.

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Но сегодня с сожалением увидели, что Вы обнародовали обновленную информацию для Вашей фейсбук-странице и в этой информации и опубликованной ПКМУ № 211 отсутствует вчерашний расширенный перечень. Мы не можем понять, как случилось так, что очень важная для экономики и отечественных производственников поправка, которую Вы так своевременно поддержали за ночь исчезла утвержденных Правительством поправок к этому постановлению.

Уверены, что сейчас глубоко разочарованы сотни тысяч людей, работающих в области производства стройматериалов, торговли ими, строители и представители большого количества смежных отраслей. Сейчас их рабочие места, а соответственно и средства существования их семей, поступления налогов в бюджет Украины от предприятий, на которых они работают - под большой угрозой.

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Ведь в период действия карантина продолжается сдача объектов строительства жилого назначения по всей территории Украины. Учитывая, что жилые дома пока сдаются без отделки и сантехники, что делает невозможным элементарное проживания людей в них, для возможности заселения есть насущная необходимость в приобретении строительных и отделочных материалов в осуществлении ремонта. Невозможность легально покупать строительные материалы, лаки и краски, инструмент и инвентарь привела к их продажи на "черном" рынке - без соблюдении противоэпидемических мероприятий, что является недопустимым в условиях чрезвычайной ситуации в Украине. Кроме того, нелегальный характер продаж еще и наносит ущерб бюджету.

С другой стороны сегодня возникла реальная угроза остановки отрасли по производству отделочных строительных материалов, сантехники и тому подобное. Для информации, в 2019 году для объектов строительной отрасли было заказано только керамической плитки более чем 50 млн. кв. метров.

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Мы не понимаем, почему во время карантина могут работать ломбарды и кредитные союзы, а заведения торговли строительными материалами, которые готовы обеспечить соблюдение всех карантинных норм во время своей работы, их смежники, должны простаивать в то время как их товаров и услуг потребует целые отрасли и рядовые украинцы.

Господин Премьер, призываем Вас и Правительство исправить ситуацию, ведь она несет серьезную угрозу колоссального сокращения рабочих мест, большим экономическим потерям как для самих предприятий - производителей и поставщиков услуг, так и для бюджета страны. Надеемся, что в ПКМУ № 211 будет возвращен расширеннный перечень объектов, которые могут работать во время карантина, которое было указано в Вашей вчерашней информации".