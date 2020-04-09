Билборды с Кличко: депутат Киевсовета Назаренко хочет выяснить, за какие деньги их разместили. ДОКУМЕНТ

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ильенко

Депутат "Свободы" в Киевсовете Владимир Назаренко направил запрос с целью выяснить, за какие средства на улицах столицы были размещены билборды с изображением мэра Виталия Кличко.

Об этом написал в Фейсбуке заместитель главы ВО "Свобода" Андрей Ильенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Странно выглядят билборды и ситилайты с городским главой Кличко, которые на днях массово появились на улицах Киева. На какие деньги они размещены? Это частная инициатива, или на это пошли средства киевлян из бюджета города под видом "социальной рекламы"? Чтобы оперативно это выяснить, депутат Киевсовета, свободовец Владимир Назаренко направил соответствующее депутатское обращение", — написал Ильенко.

По мнению политика, столичной власти есть, на что тратить средства киевлян, как минимум, на защиту медиков и аппараты ИВЛ.

"Ждем оперативный ответ на обращение. Будем информировать вас", — пообещал Ильенко.

Билборды с Кличко: депутат Киевсовета Назаренко хочет выяснить, за какие деньги их разместили 01

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Билборды с Кличко: депутат Киевсовета Назаренко хочет выяснить, за какие деньги их разместили 02
Билборды с Кличко: депутат Киевсовета Назаренко хочет выяснить, за какие деньги их разместили 03

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Топ комментарии
+7 olele
знов на редактурі зекономили?..

"досить" - це донесхочу, коли вже не лізе
а коли "припини-усохни" - це "ГОДІ ШВЕНДЯТИ!!!"
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09.04.2020 21:16
+6 саша паламарчук
Це срава Киян як відноситись до Кличка, чи хороший він чи поганий....
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09.04.2020 21:22
+5 SANDY
що за дибіл придумав цей слоган на незрозуміло якій мові?
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09.04.2020 21:15
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