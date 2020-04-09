Билборды с Кличко: депутат Киевсовета Назаренко хочет выяснить, за какие деньги их разместили. ДОКУМЕНТ

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Депутат "Свободы" в Киевсовете Владимир Назаренко направил запрос с целью выяснить, за какие средства на улицах столицы были размещены билборды с изображением мэра Виталия Кличко.

Об этом написал в Фейсбуке заместитель главы ВО "Свобода" Андрей Ильенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Странно выглядят билборды и ситилайты с городским главой Кличко, которые на днях массово появились на улицах Киева. На какие деньги они размещены? Это частная инициатива, или на это пошли средства киевлян из бюджета города под видом "социальной рекламы"? Чтобы оперативно это выяснить, депутат Киевсовета, свободовец Владимир Назаренко направил соответствующее депутатское обращение", — написал Ильенко.

По мнению политика, столичной власти есть, на что тратить средства киевлян, как минимум, на защиту медиков и аппараты ИВЛ.

"Ждем оперативный ответ на обращение. Будем информировать вас", — пообещал Ильенко.

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