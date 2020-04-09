Все действующие пункты пропуска работают в штатном режиме и почти без очередей, - Гостаможня

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Все действующие пункты пропуска на границе Украины, несмотря на сокращение их числа до 19-ти с 7 апреля, работают в штатном режиме и практически без очередей, некоторые задержки на границе с Польшей связаны с более тщательным их контролем и дезинфекцией транспорта польскими коллегами.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила Государственная таможенная служба.

"Некоторые очереди с утра четверга были зафиксированы на пункте пропуска "Краковец" (220 фур на выезд из Украины и еще 100 - на въездФ), но это чуть больше нормы. Около недели все работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе ведомства агентству в четверг вечером.В связи с закрытием ряда пунктов пропуска с 7 апреля очереди грузовиков на остальных пунктах действительно несколько увеличились, однако ситуация стабилизировалась.

"Очереди действительно несколько увеличились, поскольку закрыли ряд пунктов пропуска. К тому же сейчас с польской стороны происходит более тщательный контроль грузовиков и дезинфекция машин. Но с нашей стороны все сотрудники таможни, которые занимались оформлением легковых автомобилей, переведены на оформление грузового транспорта. Все полосы на пунктах пропуска задействованы для того, чтобы быстрее пропускать грузовые автомобили", - пояснили в Гостаможне.

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При этом грузовики со временно освобожденными от налогообложения ввозной пошлиной и НДС товарами, необходимыми для борьбы с Сovid-19, проходят по ускоренной процедуре, пояснили в Гостаможне.

"Очередь формируется на другой стороне границы. После того, как грузовик прошел все таможенные и пограничные осмотры со стороны соседей, он попадает на таможенную территорию Украины, где таможня оформляет этот груз в первую очередь", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, Кабмине министров принял решение временно закрыть с 7 апреля 115 пунктов пропуска, а еще в 28-ми временно прекратить пешеходное сообщение.