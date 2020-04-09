Премьера Великобритании Джонсона перевели из реанимации в обычную палату

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, болеющего COVID-19, перевели в обычную палату из отделения интенсивной терапии.

Об этом со ссылкой на заявление Даунинг-стрит сообщает британский телеканал Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

"Премьер-министра этим вечером перевели из отделения интенсивной терапии обратно в больничную палату", - заявил представитель премьера.

У премьера очень хорошее настроение, подчеркнули в канцелярии главы правительства Великобритании.

В палате за состоянием Джонсона будут пристально следить врачи.

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Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу. Тогда на Даунинг-стрит объяснили это мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.

В среду и четверг британские власти сообщали об улучшении состояния Джонсона.

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