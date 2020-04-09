В Черновицкой области за сутки зафиксировали 76 новых случаев заражения COVID-2019, - глава ОГА Осачук

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В Черновицкой области за сутки зафиксировали 76 новых случаев заражения COVID-2019, - глава ОГА Осачук

В Черновицкой области в четверг 9 апреля зафиксировали 76 новых случаев заражения COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом говорится в Фейсбуке председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука.

В сообщении отмечается: "На Буковине сегодня, 9 апреля, официально подтверждено еще 76 случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 379 человек.

В медицинских учреждениях Черновицкой области за минувшие сутки умерло трое пациентов. У двух из них коронавирус подтвердили, у одного - подозрение. Все больные слишком поздно обратились за медицинской помощью и имели тяжелые формы болезни, которые быстро прогрессировали.

По рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности для всех западных областей Украины в ближайшие выходные введут дополнительные ограничительные меры.

С 13:00 субботы, 11 апреля, в 6:00 понедельника, 13 апреля в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области 30 новых случаев COVID-19, умерла 66-летняя женщина с подозрением на коронавирус, - ОГА

Коронавирус и карантин
Черновицкая область карантин COVID-19 Осачук Сергей коронавирус
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Топ комментарии
+3 XENOmorph X e9763c3a
Менше потрібно було лизати ікони.Було би менше випадків інфікування.
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09.04.2020 23:03
+2 olele
У Чернівецькій області за добу зафіксували 76 нових випадків зараження COVID-19, - голова ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 5391
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09.04.2020 22:57
+2 Иллария Соняшникова
Это пока у тех, у кого установили. А надо бы провести тотальное тестирование, но где обещанные еще до карантина тесты ?
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09.04.2020 22:59
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