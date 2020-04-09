Капитан полиции задержан на Житомирщине за систематические взятки от нарушителей ПДР, - СБУ. ФОТО

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Сотрудники Службы безопасности Украины уличили в вымогательстве взяток исполняющего обязанности заместителя начальника районного отделения ГУ Нацполиции Житомирской области и его сообщника - адвоката

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что капитан полиции вместе с адвокатом организовали схему вымогательства и получения денег от местных жителей за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Такса за решение вопроса об аннулировании производства составляла в среднем 10-12 тысяч гривен. Деньги, по словам сообщников, предназначались якобы для "улаживания вопроса" в суде.

Сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения фигурантами взяток. По оперативным данным СБУ, ежемесячно злоумышленники "закрывали" до 10 административных производств.

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Правоохранители задержали капитана полиции в одном из райцентров Житомирской области сразу после получения части очередной взятки.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для документирования других фактов получения взяток фигурантами дела.