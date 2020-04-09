Непредсказуемыми и негативными последствиями может обернуться решение США перекрыть наркопоставки в Латинской Америке, - спикер МИД РФ Захарова

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Решение США начать силовую операцию по перекрытию наркопоставок в Латинской Америке грозит крайне негативными последствиями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Крайне непредсказуемыми и негативными последствиями, с учетом нынешних обстоятельств, может обернуться решение Вашингтона начать силовую операцию по перекрытию наркопоставок в Латинской Америке, которая сопровождается наращиванием военной активности вокруг Венесуэлы. О чем мы говорили неоднократно", - заявила Захарова на брифинге.

27 марта власти США назначили награду за поимку президента Венесуэлы Николоса Мадуро в размере 15 миллионов долларов. Соответствующее заявление американского госсекретаря Майка Помпео опубликовал Госдеп. За каждого из других обвиняемых венесуэльцев по тому же "делу", которое в США завели на Мадуро, вознаграждение составляет десять миллионов долларов.

Генеральный прокурор США Уильям Барр 26 марта выдвинул официальное обвинение против Мадуро в "наркотерроризме". Кроме того, по этому же "делу" проходят еще четыре человека: глава Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо, вице-президент по экономическим вопросам Тарек эль-Айссами, экс-глава венесуэльской военной разведки Уго Карвахаль и генерал-майоре в отставке Кливер Антонио Алькале Кордонес. Активы граждан Венесуэлы, которых американская Генпрокуратура хочет арестовать по обвинению в "наркотерроризме", заморожены Соединёнными Штатами, сообщил журналистам прокурор по Южному округу Флориды Ариана Фахардо Оршан.

По словам чиновника, американский минюст арестовал свыше 450 миллионов долларов средств тех, кто проходит "по делу" о "наркотерроризме". Оршан добавил, что это "только начало". Кроме того, по данным CNN, Венесуэла будет включена в список стран - спонсоров международного терроризма.