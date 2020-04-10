В Черновицкой области на выходных не будут работать ни продуктовые магазины, ни АЗС, - председатель ОГА Осачук. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.
"Сегодня состоялось заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, и было принято решение вновь ввести с субботы, 11 апреля, с 13:00 до понедельника, 13 апреля, в 6:00 утра особый режим и мы просим вас оставаться дома", - сообщил председатель ОГА .
В это время не будут работать никакие магазины, в том числе продуктовые, а автозаправочные станции будут выдавать топливо только медицинским и спасательным службам и полиции.
Председатель ОГА отметил, что такие ограничения вводятся, чтобы "не иметь ни соблазна, не искать дорог и повода выйти в субботу или воскресенье из дома".
Также по словам Осачука, область получила 9 апреля от Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям рекомендации на ближайшие выходные, 11 и 12 апреля, ввести дополнительные ограничительные меры. Они касаются также всех областей западной Украины, говорит председатель ОГА.
Не зря менты сказали, что готовы к мародёрству...
А что людям останется делать, если закрывают последние продуктовые магазины и элементарно негде будет купить еду, умирать с голоду?
Реальность мародёрства, грабежей и бунтов становится всё реальней.
А может Этого и добивается власть, что бы скоро ввести ЧП, коммендатский час и массовые репрессии?