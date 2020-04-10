В Черновицкой области на выходных не будут работать ни продуктовые магазины, ни АЗС, - председатель ОГА Осачук. ВИДЕО

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В Черновицкой области в субботу и воскресенье, 11 и 12 апреля, усилят карантинные мероприятия. Не будут работать никакие магазины, в том числе и продуктовые, а автозаправочные станции будут выдавать топливо только для экстренных служб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

"Сегодня состоялось заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, и было принято решение вновь ввести с субботы, 11 апреля, с 13:00 до понедельника, 13 апреля, в 6:00 утра особый режим и мы просим вас оставаться дома", - сообщил председатель ОГА .

В это время не будут работать никакие магазины, в том числе продуктовые, а автозаправочные станции будут выдавать топливо только медицинским и спасательным службам и полиции.

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Председатель ОГА отметил, что такие ограничения вводятся, чтобы "не иметь ни соблазна, не искать дорог и повода выйти в субботу или воскресенье из дома".

Также по словам Осачука, область получила 9 апреля от Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям рекомендации на ближайшие выходные, 11 и 12 апреля, ввести дополнительные ограничительные меры. Они касаются также всех областей западной Украины, говорит председатель ОГА.

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