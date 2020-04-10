Отдельная команда в Минздраве изучает случаи отказа в тестировании на Covid-19, - Ляшко

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В Министерстве здравоохранения работает отдельная команда специалистов, которая изучает случаи отказа пациентам в тестировании на коронавирус.

Об этом в эфире "1+1" сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас работает горячая линия в Минздраве, которая принимает все обращения по отказам в тестировании. 7 апреля таких обращений на линию Минздрава было 42, 8 апреля - 11. Все эти обращения обрабатываются, мы создали отдельную команду, которая звонит непосредственно заявителю, а также главному врачу, или семейному врачу, который мог отказать, и непосредственно руководителю департамента охраны здоровья. Каждый конкретный случай сейчас подробно рассматривается, и мы принимаем определенные управленческие решения ", - рассказал Ляшко.

Он напомнил номер горячей линии, на который можно обратиться, в том числе в случае отказа в тестировании на Covid-19 - 8 800 505 201.

Ляшко добавил, что Минздрав изменило алгоритм тестирования на Covid-19 и запретил отказывать в нем пациентам.

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Главный государственный санитарный врач также пояснил "малое" количество больных, которые выздоровели. По его словам, всем пациентам с Covid-19 на стадии выздоровления делают один за другим два теста методом полимеразной цепной реакции, чтобы исключить заболевания. А это требует времени.

"Мы должны понимать и отслеживать именно динамику заболеваемости. Мы сейчас находимся на 15 дне с момента, когда Украина пересекла количество случаев больше сотни ... Все, кому был подтвержден диагноз "коронавирусная болезнь", переходят в стадию выздоровления только после того как дважды подряд через день будут проведены ПЦР-тесты, которые покажут отрицательный результат ", - отметил чиновник.

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