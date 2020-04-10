Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 21 вражеский обстрел, - штаб ОС

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9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил, девять из которых - с применением минометов 120- и 82-мм калибра, которые согласно минским договоренностям должны находиться в районах отвода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты также открывали огонь по опорным пунктам украинских сил из противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С целью прекращения вражеских провокаций и стабилизации ситуации наши воины активно применяли дежурные огневые средства. Умелыми действиями украинские защитники заствили противника вернуться к режиму "тишина" на всех участках линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

Согласно данным пресс-центра ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов со стороны российских оккупационных войск.

Так, по защитника Павлополя враг выпустил пять мин калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку от Водяного противник дважды открывал огонь, применив при этом минометы калибра 82 мм - четыре мины, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции украинских сил возле Красногоровки и Новомихайловки оккупанты трижды обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

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Рядом с Авдеевка российские наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе села Пищевик враг обстрелял позиции ОС из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а возле села Старогнатовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Богдановки противник применил против украинских защитников стрелковое оружие.

"Объединенные силы дали решительный ответ на все вооруженные провокации и прекратили огневую активность противника", - сообщили в штабе.

Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ 10 раз открывали огонь в сторону защитников Украины.

Так, из минометов калибра 120 мм и 82 мм, потратив 38 мин, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник в течение суток трижды обстрелял наши опорные пункты вблизи Орехово.

Огонь из минометов 82-мм калибра и автоматических станковых гранатометов также зафиксирован возле населенных пунктов Хутор Вольный, Новолуганское, Новоалександровка и Попасная. Всего на этих участках враг выпустил 18 мин указанного калибра.

В районе Крымского российские оккупанты дважды обстреляли наши позиции из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Рядом с Новгородским против подразделений Объединенных сил оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

"Вследствие вражеских обстрелов вчера погиб один украинский герой, двое наших защитников получили ранения.

Такие преступные действия не остались без адекватного ответа. По предварительным подтвержденным данным разведки Объединенных сил, 9 апреля наши подразделения уничтожили одного российского оккупанта, еще одного - ранили", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли украинских защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток": "По позициям в районе Новозвановки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм. В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились".

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в пресс-центре ОС.





