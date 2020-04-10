Выплаты безработным в связи с карантином составят 1800-8400 грн и будут начисляться с первого дня подачи заявления, - Аваков

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В Украине из-за карантина и коронавируса минимум 55% украинцев оказались в финансовой зоне риска.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, как минимум 55% украинцев оказались в зоне риска, а 73% опрошенных сознались, что запасов сбережений у них максимум на месяц. Аваков также привел социологические исследования, которые показали, что из опрошенных людей:

45% - не потеряли в зарплате; работают как прежде или дистанционно.

11% - работают в сокращенном режиме.

17% - людей вынуждены быть в отпуске за свой счет.

8% - безработные, и до карантина

7% - домохозяйки, в декрете и не работали до карантина.

6% - уволенные, потерявшие работу.

6% - не работающие пенсионеры, студенты - не работавшие до карантина.

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Аваков отметил, для выхода из ситуации президент Украины Владимир Зеленский и Кабмин придумали систему прямой финансовой помощи:

- пенсионерам работающим и нет будет выплачиваться ( +1000 грн у кого сумма начислений в месяц менее 5000 грн; +500 грн старше 80 лет. Все будет проведено автоматически).

- безработным, потерявшим работу – будут прямые выплаты пособия по безработице через Центы занятости.

Министр добавил, что тут есть некоторые нововведения:

- Во-первых выплаты будут насчитываться сразу, с 1-го дня подачи человеком заявления по упрощённой процедуре.

- Во-вторых – не нужно никуда идти – в связи с карантином, заявку можно будет отправить онлайн, не выходя из дома. С человеком свяжутся по телефону свяжутся и он будет получать пособие.

"Минимальная, "голая" сумма на сейчас 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум 8408 грн/мес. Сколько будет ваша сумма пособия в промежутке 1800 – 8400 гривен - вам насчитает по вашим данным работник ЦЗ по телефону", - написал Аваков.

Министр подчеркнул, что правительство отдает себе отчет о огромных суммах, которые надо будет направить на эти расходы. Поэтому, в бюджет Украины закладываются изменения и резкое увеличение финансирования в числе прочего и упомянутых статей.

Также он добавил, что много еще и других категорий людей, которые получат субсидии и дотации по разным направлениям. Эти решения возможны будут к реализации сразу после принятия изменений в бюджет.

"Надеемся, что в понедельник Верховная Рада примет внесенные правительством изменения со своими правками – и тогда все будет четко и понятно – и обо всех дополнительных мерах будет объявлено дополнительно и официально", - добавил глава МВД.





