Тысячу гривен пенсионерам выплатят после принятия изменений в Госбюджет, - Лазебная

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Пенсионный фонд обеспечил полное финансирование пенсий, и их выплата началась вовремя — 2 апреля. Тем, кому еще не поступили дополнительные средства, получат деньги в ближайшее время.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире ток-шоу "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Анонсированное единовременное пособие в размере 1 тыс гривень пенсионерам начислят сразу после того, как правительство примет изменения в государственный бюджет. Министр также анонсировала новый пакет социальных инициатив. Его, по словам Лазебной, представляют в ближайшее время.

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"Вы знаете, что первого апреля правительство приняло решение о повышении уровня обеспечения пенсионеров. Первое состоялось 7 апреля. Все пенсионеры в возрасте от 80 лет и старше получили 500 грн. Мы об этом отчитались Кабмину. Мы контролируем каждую выплату. Мы знаем, что пенсионеры, которые получают средства на свои банковские счета, уже получили выплаты. Те, которым еще доносят деньги почтальоны, то все в процессе", — рассказала Лазебная.

Министр соцполитики Марина Лазебная также отметила, что в этом месяце ПФУ обеспечил полное финансирование пенсий и их выплата началась вовремя.

"О тысяче гривен. Порядок финансирования этой тысячи уже принят правительством. Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание правительства и депутаты примут изменения в Государственный бюджет. Это для нас будет основанием для выплаты и будет источник финансирования. Мы сразу выплатим средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле и не отказываемся от обещания. Я уверена, что на следующей неделе мы совместно с депутатами отчитаемся", — добавила министр.

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Топ комментарии
+15 саша паламарчук
Тысячу гривен пенсионерам выплатят после принятия изменений в Госбюджет, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1555

а поправок тоже декілька тисяч буде?
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10.04.2020 08:21
+6 саша паламарчук
так зелені і пробекають.
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10.04.2020 08:37
+5 Zemer
Кто ты такая Лазебная? Как Игорь Валерьевич прикажет, так Арсен Борисович и скажет
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10.04.2020 08:36
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