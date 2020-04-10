42-летний мужчина избил и изнасиловал 77-летнюю женщину на Буковине, - полиция

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42-летний житель села Балковцы нанес телесные повреждения 77-летний односельчанке и изнасиловал ее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Сообщается, что в Новоселицкое отделение полиции с заявлением об изнасиловании обратилась 77-летняя жительница района.

На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что 42-летний обидчик пришел в дом односельчанки и вопреки ее воле, нанеся телесные повреждения, вступил с ней в половые сношения.

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Правоохранители назначили ряд экспертиз.

По данному факту следователи Новоселицкого отделения полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос сообщение о подозрении и избрании меры пресечения правонарушителю.