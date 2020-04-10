Почти 800 человек: в Швеции второй день подряд фиксируют рост числа умерших от коронавируса

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швеция,коронавирус

В Швеции зарегистрировали в четверг свыше 100 случаев смерти заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов, общее количество летальных исходов - 792 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой данные Агентства общественного здравоохранения Швеции.

Это означает, что в Швеции второй день подряд серьезно растет число умерших. В общей сложности, в стране выявили свыше 9,1 тыс. случаев заражения COVID-19, 719 человек лечатся в отделениях интенсивной терапии.

Среди мер, которые предприняли в стране, запрет на собрания более 50 человек, тогда как во многих европейских странах разрешено собираться на улице по 2-4 человека, соблюдая при этом дистанцию. Людей в возрасте старше 70 лет призывают оставаться дома.

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Этот подход вызывает критику за рубежом. В частности, многие сравнивают ситуацию в Швеции с Данией и Финляндией, где были приняты более жесткие меры по сдерживанию заболевания.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в мире превысило к 1,6 млн человек, 95,7 тыс. умерли. На первом месте по числу зараженных остаются США ( 465 750 тысяч человек), более 16,6 тысяч погибли, еще 25,9 тысяч человек излечились.

Коронавирус и карантин
карантин Швеция COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Поедатель Зябликов
Трусу всегда хочется чувствовать себя мудрецом. Поэтому шведы раздражают и на них давят. Почти 800 человек: в Швеции второй день подряд фиксируют рост числа умерших от коронавируса - Цензор.НЕТ 4784
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10.04.2020 08:35
+4 Иннокентий beer
Она продолжается только смертность растет, но отважным и слабоумным это нравится.
Хотя на самом деле ты провокатор - не соблюдайте карантин и законы. Только кому такое выгодно?
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10.04.2020 08:56
+3 Иннокентий beer
О чем с тобой можно серьезно разговаривать, провокатор. "Мыть руки придумали трусы и паникеры".
Для тебя и кевеэнщины много.
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10.04.2020 09:06
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