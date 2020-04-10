Почти 800 человек: в Швеции второй день подряд фиксируют рост числа умерших от коронавируса

9982

В Швеции зарегистрировали в четверг свыше 100 случаев смерти заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов, общее количество летальных исходов - 792 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой данные Агентства общественного здравоохранения Швеции.

Это означает, что в Швеции второй день подряд серьезно растет число умерших. В общей сложности, в стране выявили свыше 9,1 тыс. случаев заражения COVID-19, 719 человек лечатся в отделениях интенсивной терапии.

Среди мер, которые предприняли в стране, запрет на собрания более 50 человек, тогда как во многих европейских странах разрешено собираться на улице по 2-4 человека, соблюдая при этом дистанцию. Людей в возрасте старше 70 лет призывают оставаться дома.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Спазмы, мигрень и частичная потеря зрения": в Швеции отказались применять противомалярийный препарат хлорохин

Этот подход вызывает критику за рубежом. В частности, многие сравнивают ситуацию в Швеции с Данией и Финляндией, где были приняты более жесткие меры по сдерживанию заболевания.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в мире превысило к 1,6 млн человек, 95,7 тыс. умерли. На первом месте по числу зараженных остаются США ( 465 750 тысяч человек), более 16,6 тысяч погибли, еще 25,9 тысяч человек излечились.