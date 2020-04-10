Первая волна пандемии коронавируса может завершиться летом, - Трюдо

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Эпидемия коронавируса в Канаде достигнет пика, вероятнее всего, в конце весны.

Об этом на пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас наша система здравоохранения справляется. Впрочем, мы находимся на перепутье между лучшим и худшим возможным развитием событий. Добиться наиболее благоприятного течения будет непросто для всех нас. Первый пик, вершина кривой заболеваний может наступить в конце весны, а первая волна пандемии может завершиться летом", - рассказал Трюдо.

По его словам, после того как первичная вспышка пойдет на спад, в течение следующих месяцев с высокой вероятностью будут возникать менее масштабные.

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"Даже после того как мы пройдем эту первую волну, нам необходимо будет оставаться осмотрительными и продолжать различные меры. Привычная ситуация, которая была раньше, полностью не наступит, пока мы не разработаем вакцину от вируса - а до этого может быть еще очень далеко", - подчеркнул премьер Канады.

Он отметил, что пандемия Covid-19 пришла в Канаду позже, чем в другие стран: "Это значит, что у нас есть возможность определить, какой будет наша страна в течение следующих недель и месяцев".

Трюдо констатировал, что преодоление пандемии потребует "месяцев постоянных целенаправленных усилий".

"Нам следует придерживаться физического дистанционирование, оставаться дома и мыть руки. Это поможет. Это позволит максимально снизить количество умерших, которых может быть от 4 до 44 тысяч", - подытожил канадский лидер.

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По последним данным, число подтвержденных случаев Covid-19 в Канаде превысило 20 тысяч. Связанные с болезнью осложнения забрали 461 жизнь.