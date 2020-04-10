Россия по каким-то причинам приостановила переговоры об освобождении украинских политзаключенных, - Полозов

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полозов

Российский адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов заявил, что Россия решила приостановить переговорный процесс по обмену пленными. Речь идет об украинцах, которых Россия незаконно удерживает на своей территории и в оккупированном Крыму.

 О временной остановке переговорного процесса Николай Полозов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Переговорный процесс о передаче украинских политзаключенных российской стороной по какой-то причине приостановлен. Сейчас 120 украинских политзаключенных – украинцы, крымские татары - ожидают, что эти переговоры будут возобновлены, и у них будет шанс вернуться домой", – рассказал адвокат.

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Он также отметил тот факт, что Украина в минских переговорах смогла договориться об освобождении украинцев, которых на оккупированном Донбассе удерживают боевики. Этого удалось достичь, несмотря на эпидемию и карантин.

"Как на меня, то в отношении украинских политзаключенных, находящихся в России, также можно дистанционно вести какие-то аспекты этого диалога", – отметил Николай Полозов.

Обмен пленными
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Топ комментарии
+21 Прощай немытая раССея
Россия по каким-то причинам приостановила переговоры об освобождении украинских политзаключенных, - Полозов - Цензор.НЕТ 5772
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10.04.2020 09:03
+9 No48
Эта парашенка винават - шоб бубачке насалить. Бубачка абищал на пасху усех таксистав из лыныры и дыныры дамой вирнуть...

Так зебiли?
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10.04.2020 09:18
+7 віктор федорович 31ee1569
полчіщя діназаврав тєрзалі Рассію! і гдє щяс діназаври? Пабєда!
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10.04.2020 09:21
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