Венгрия продлила ограничительные меры из-за COVID-19 на неопределенный срок

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виктор,орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг объявил о продлении режима самоизоляции в стране для борьбы с распространением нового типа коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Итерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ.

"Мы продлеваем продолжительность ограничительных мер на перемещения, мы их продлеваем на неопределенный срок", - сказал Орбан.

Он отметил, что каждую неделю проводится оценка и анализ действующих мер.

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Действующий в Венгрии режим самоизоляции разрешает жителям покидать свои дома только для того, чтобы отправиться на работу, за покупками или в аптеку, а также чтобы заняться физической активностью. Изначально он должен был действовать до 11 апреля.

В Венгрии с начала эпидемии зарегистрировано 5,3 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Около 100 человек скончалось. Более 240 выздоровели.

Коронавирус и карантин
карантин Орбан COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+3 des_104
я даже догадываюсь по чьему примеру поступит Аваков.
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10.04.2020 09:07
+3 Поедатель Зябликов
Лет эдак 80 назад австрийский психоаналитик Вильгельм Райх написал умный вэщЪ. "Сексуальная репрессивность режима пропорциональна его общей репрессивности". Так что всё более чем логично: авторитарный Орбан ждал шанса и таки дождался падла.
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10.04.2020 09:12
+2 Поедатель Зябликов
Не писал он такого, кеша. Равно как я не призывал не мыть руки. Равно как из виртуозного владения русским языком не следует кацапизм головного мозга. Твоя "логика" - гниль.
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10.04.2020 09:29
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