ГБР приехало с обыском в дом экс-нардепа Чорновол. ФОТО

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Обыск в доме Чорновол происходит в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов", задохнулся угарным газом.

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана", - говорится в сообщении.

Позже Чорновол опубликовала решение Печерского райсуда о предоставлении разрешения на обыск.

В документе говорится, что основанием для обыска стали события в феврале 2014 года, когда был захвачен офис Партии регионов на улице Липской. Это произошло после расстрела участников Революции Достоинства.

Как писал ранее Цензор.НЕТ, 18 февраля 2014 года в офисе партии Регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

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