Олешки в Херсонской области на выходные закроют на тотальный карантин

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Олешки в Херсонской области на выходные закроют на тотальный карантин

В расположенном в Херсонской области городе Олешки в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции вводятся дополнительные ограничения на период с 11 часов 11 апреля до 06 часов 13 апреля.

Такое решение принято областной Комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщил Олешковский городской голова Дмитрий Воронов, во время действия ограничений горожане не смогут покинуть свои жилища, а город будет закрыт на въезд и на выезд.

"Уважаемые жители города Олешки, прошу максимально ответственно отнестись к этому сообщению. Принято решение на самом высоком уровне области, района и города. На выходные дни, Олешки будут полностью закрыты на карантин (посты полиции), на улице выйдет много патрулей, для жесткого контроля за соблюдением карантинных мероприятий. Кому нужен хлеб, молоко и продукты первой необходимости, лучше купить сегодня, максимум завтра, в первой половине дня. На выходные просим всех оставаться дома", - сообщил Дмитрий Воронов.

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Олешки - город, где зафиксирована первая и пока единственная в Херсонской области смерть пациента, заразившегося коронавирусной инфекцией. Инфицирование было выявлено у 68-летней медсестры местной больницы, умершей от пневмонии. Положительные результаты анализа на COVID-19 были получены уже после смерти и похорон женщины.

Сейчас на обсервации находятся более ста работников больницы.

Как рассказал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, COVID-19 лабораторно подтвердили у 59-летней сотрудницы Олешковской больницы. Всего в Херсонской области лабораторно подтверждены 18 случаев COVID-19, один из них - летальный, один пациент выздоровел.

Коронавирус и карантин
карантин Херсонщина Гусев Юрий COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+7 Підлога Маккартні
Все таки Нові Санжарці діяли правильно, коли не хотіли пускати до себе потенційно інфікованих громадян із Вуханя. Але зебіл вирішив завезти таких по всій країні. Тепер пожинаємо результати...
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10.04.2020 09:26
+6 Юрий Грунько
Какой вообще смысл это делать на 2 дня, что это даст кроме неудобств жителей.
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10.04.2020 09:35
+6 Підлога Маккартні
более того, можно даже жарить шашлыки Олешки в Херсонській області на вихідні закриють на тотальний карантин - Цензор.НЕТ 6462
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10.04.2020 09:38
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