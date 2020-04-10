На утро 10 апреля зафиксировано 311 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2203, умерли 69 человек, 61 - выздоровел, - Минздрав

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На утро 10 апреля зафиксировано 311 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2203, умерли 69 человек, 61 - выздоровел, - Минздрав

В Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 119 случаев;
Волынская область - 41 случай;
Днепропетровская область - 52 случая;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 41 случай;
Закарпатская область - 56 случаев;
Запорожская область - 54 случая;
Ивано-Франковская область - 254 случая;
Кировоградская область - 82 случая;
г. Киев - 348 случаев;
Киевская область - 140 случаев;
Львовская область - 82 случая;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 0 случаев;
Одесская область - 46 случаев;
Полтавская область - 20 случаев;
Ривненская область - 85 случаев;
Сумская область - 63 случая;
Тернопольская область - 196 случаев;
Харьковская область - 6 случаев;
Херсонская область - 27 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черновицкая область - 366 случаев;
Черкасская область - 86 случаев;
Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 апреля 2020 в Центр поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.

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На утро 10 апреля зафиксировано 311 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2203, умерли 69 человек, 61 - выздоровел, - Минздрав 01
На утро 10 апреля зафиксировано 311 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2203, умерли 69 человек, 61 - выздоровел, - Минздрав 02

На утро 10 апреля зафиксировано 311 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2203, умерли 69 человек, 61 - выздоровел, - Минздрав 03

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав COVID-19 коронавирус
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+18 Вовчик fd3f3831
"На Украине" Свободен сразу
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10.04.2020 09:35
+16 Иннокентий beer
пошел на задницу
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10.04.2020 09:35
+11 Вольф Ларсен
Обратил внимание - "на Украине"? Ботоферма в огне. На утро 10 апреля зафиксировано 311 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2203, умерли 69 человек, 61 - выздоровел, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3114
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10.04.2020 09:40
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