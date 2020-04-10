"Главы ОГА не стали неприкосновенными. Все видим, все анализируем", - на Банковой не исключают замену некоторых губернаторов после карантина

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Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов заявил, что решение по губернаторам будут приниматься, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом чиновник рассказал в интервью "Главкому".

"Я отслеживаю и понимаю все процессы деятельности каждого председателя ОГА. К сожалению, в ряде вопросов есть игра в политику и какая-то борьба на местах ... Мы постоянно мониторим ситуацию в областях и знаем, что происходит в действительности. И эпидемия коронавируса, и карантин внесли свои коррективы. Но у каждого управленческого и кадрового решения есть свое время... Как только Минздрав, Центр общественного здоровья скажут нам о том, что показатели заболеваемости стабилизировались или начинают падать, тогда кадровая работа возобновится", - сообщил он.

Также Трофимов отметил, что министры - это политические фигуры, которые отвечают за стратегию и замена министра - это больше изменение тактики, подходов к работе или изменение самого вектора работы. Ситуация же с председателями ОГА другая: "Сейчас к их работе добавилась постоянная координация действий по карантину на местах, вокруг них объединены все органы власти, бизнес, который активно помогает. Здесь замена руководителя, а вслед и согласование его команды в нынешних условиях - риск. Но это не значит, что главы ОГА стали неприкосновенными. Все видим, все анализируем".

Чиновник также утверждает, что для оценки работы губернаторов используются два критерия: эффективность борьбы с коронавирусом и социально-экономические показатели.

"Мы, кстати, оценим, как и кто справился с карантином. В части работы губернаторов также оценим социально-экономические показатели. В частности, привлечение средств на борьбу с коронавирусом. Никто не будет защищать неэффективного менеджера. Если он не настраивает все процессы эффективно, то, простите, - парашютный спорт не для вас", - отметил Трофимов.

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Первый заместитель руководителя Офиса Президента отмечает, что всегда можно выделить реальные показатели.

"Например, у меня есть четкая статистика, кто и сколько привлек на борьбу с коронавирусом. Мне видно, у кого и сколько выделено из областного бюджета, из городского, кто привлек средства из других источников. Также есть аналитика, как эти средства были освоены на конец марта. Если ты обеспечил выделение больших средств, но не обеспечил их освоение, - ты неэффективный менеджер. Если ты эффективно их освоил, быстро и вовремя закупил и раздал больницам все необходимое, - молодец!" - подчеркнул Трофимов.

Как сообщалось, по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.