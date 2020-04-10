В Украине должно быть предусмотрено страхование медработников в случае инфицирования COVID-19, - Порошенко

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Власть обязана ввести страхование медицинских работников в случае их инфицирования или смерти от коронавирусной инфекции.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности", Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине уже более сотни инфицированных врачей. Ситуация требует немедленного тестирования всех медицинских работников тестами ПЦР для выявления всех инфицированных и оказания помощи", - говорится в сообщении.

"Поставку защитных костюмов, халатов, масок, очков, перчаток вынуждены взять на себя волонтеры, благотворительные организации и оппозиционные политические силы", - добавил Порошенко.

По его словам, это не снимает ответственность с государства гарантировать врачам безопасные условия работы.

"Поскольку власть не смогла обеспечить врачей элементарной защитой, в Украине должно быть предусмотрено страхование медицинских работников и соответствующие выплаты в случае инфицирования или не дай Бог смерти от осложнений коронавирусной болезни. Врачи сейчас находятся на передовой борьбы с пандемией. И поэтому считаю справедливым, если размер этих выплат будет приравнен к размеру страхового возмещения для бойцов ВСУ, которые находятся на передовой и защищают Украину от российской агрессии", - подчеркнул Порошенко.

В случае смерти медицинского работника из-за инфицирования COVID 19 при исполнении служебных обязанностей страховая сумма должна составлять 750 прожиточных минимумов - сейчас это более полутора миллиона гривен.

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