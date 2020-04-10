Виновнику пожара в зоне ЧАЭС сообщили о подозрении: мужчину ждет суд. ФОТО

Об этом говорится на странице МВД в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия его "деятельности". Сейчас продолжается тушение пожаров на территории Денисовецкого, Котовского и Корогодского лесничеств.
В пресс-слжбе подчеркивают, что радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
В зоне отчуждения уровень мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменился.
Ранее сообщалось, что полиция установила злоумышленника, по вине которого выгорели 5 гектаров лесничества в Чернобыльской зоне.