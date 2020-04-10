В ВСУ зарегистрированы 7 случаев заболевания COVID-19, на изоляции находятся 145 человек, - Командование Медсил

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В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 10 апреля новых заболевших коронавирусов не зафиксировано, на изоляции находятся 145 человек.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 10 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 7 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 145 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 27 человек", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что согласно анализу заболеваний среди военных и гражданского населения, чаще всего инфекция распространяется при встрече с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми общение происходит ежедневно.