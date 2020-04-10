Почти 9 тыс. украинцев настаивают на эвакуации из-за границы, - Кулеба

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Почти 9 тыс. украинцев настаивают на эвакуации из-за границы, - Кулеба

15 тыс. 369 граждан Украины зарегистрировались в программе "Защита" Министерства иностранных дел Украины, из них 8 тыс. 850 человек настаивают на возвращении в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дела Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сейчас у нас немного увеличилось количество граждан, которые обратились за помощью к посольствам и консульствам, фактически стали участниками программы "Защита", это 15 тыс. 369 граждан. Еще в начале этой недели их было 14 тыс. с копейками, потому у нас в районе одной тысячи есть увеличение", - отметил он.

Министр отметил, что более 6 тыс. украинцев готовы оставаться за границей и ожидать завершения карантина.

"6 тыс. 230 лиц готовы оставаться за границей, они будут находиться на постоянной связи с посольствами, консульствами, будут получать необходимую помощь. 8 тыс. 850 человек настаивают на возвращении в Украину", - добавил он.

Кулеба напомнил, что правительство Украины приняло решение о том, что возвращение украинцев будет происходить при условии прохождения обсервации.

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Топ комментарии
+12 Огусто
Наполягають?
На секундочку, вас туди хто посилав, що ви зараз наполягаєте?
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10.04.2020 10:07
+9 SER BERBA
Наверно все хотят вернуться и слушать уроки онлайн и смеяться
Судя по истории печенегов и половцев нападавших на несуществующую Россию, всех своих учителей Путин отправил в Украину проводить онлайн уроки под руководством Елены Зеленской. Какой патронат, такие и звезды образования.
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10.04.2020 10:07
+8 SER BERBA
Сам уехал сам и приехал - это твои проблемы дорогой турист , нек.. шастать и быть хитрожопым.
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10.04.2020 10:09
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