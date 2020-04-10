Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область для выяснения причины высокой летальности от COVID-19, - Ляшко

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коронавирус

Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область, где больше всего случаев смерти от коронавируса.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

В частности, будет рассмотрен каждый конкретный случай и предоставлены определенные рекомендации по улучшению оказания медицинской помощи.

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"Сегодня команда Минздрава отправилась в Ивано-Франковскую область, которая лидирует у нас с количеством летальных случаев. В комиссии находится заместитель министра здравоохранения, анестезиологи и реаниматологи", - заявил Ляшко.

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав Ивано-Франковская область Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+4 Sergiy Kulyk
заробитчан там не больше, чем в других местах.

и смертность в пределах + \ -
в других областях скоро будет то же самое.
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10.04.2020 10:17
+3 Zemer
А в Николаевскую обл. посылали комиссию выяснить почему нет летальности. Николаев возле моря, там плавают а не летают Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область для выяснения причины высокой летальности от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7038
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10.04.2020 10:14
+1 Вольф Ларсен
Что непонятного?
Огромное количество заробитчан привезли заразу с собой.
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10.04.2020 10:13
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